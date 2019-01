Tagliafico mist Heerenveen, Onana onzeker

De Argentijn was al niet fit teruggekomen uit de VS-trip van Ajax, zo meldt trainer Erik ten Hag bij de persconferentie.

De trainer van Ajax wilde nog niet verklappen wie Tagliafico vervangt. „We hebben meerdere spelers die op die positie uit de voeten kunnen. Daley Sinkgraven heeft onder Peter Bosz veel opzien gebaard als linkervleugelverdediger, maar we kunnen ook met Daley Blind als back beginnen. Noussair Mazraoui heeft op het trainingskamp in Amerika op die plek gespeeld.”

Naast Tagliafico is ook doelman André Onana niet zeker voor komende zondag, de sluitpost had last van hoofdpijn op de training en is eerder naar huis gegaan. Volgens Ten Hag ’heeft hij echter nog twee dagen’ om te herstellen.

Joël Veltman zit waarschijnlijk ook niet bij de selectie. De verdediger heeft nog te weinig wedstrijdritme en Ten Hag verwacht hem niet op te nemen.

De wedstrijd wordt zondag om 16.45 uur gespeeld in de Johan Cruijff ArenA.