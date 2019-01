Video: Emmen-speler trapt in ’beruchte’ longtest

Nico Neidhart heeft hardhandig kennisgemaakt met de beruchte longtest Ⓒ Screenshot Twitter Anco Jansen

EMMEN - Nico Neidhart kwam in de winterstop over van Sportfreunde Lotte naar FC Emmen. De Duitser was duidelijk nog niet bekend met de jaarlijke beruchte ’longtest’ bij de Emmenaren en dat heeft hij geweten.