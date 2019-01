Ten Hag wil profiteren van ’defensief zwak’ Heerenveen

Nu het trainingskamp in de Verenigde Staten achter de rug is, vervolgt Ajax de voorbereiding op de tweede seizoenshelft in Nederland. Zondag wacht de koploper van het rechterrijtje, sc Heerenveen. „Zij scoren makkelijk, maar hebben ook defensieve zwakheden en krijgen heel veel goals tegen”, zei Ten Hag op de persconferentie. „De statistieken tonen dat ze in uitwedstrijden niet sterk zijn, en wij thuis wel.”

Ajax kan tegen Heerenveen niet beschikken over Nico Tagliafico, waardoor er mogelijk speeltijd lonkt voor Lisandro Magallan. De Argentijnse verdediger maakt een uitstekende indruk op de Ajax-trainer. „Hij bevestigt wat we gezien hebben in de scoutingreizen. We weten waar we met hem aan moeten werken. Het zou kunnen dat hij zondag speelt.”

Ten Hag doet geen beroep op Joël Veltman. „Veltman heeft tijd nodig. Hij mag niet in Jong Ajax spelen, dus we moeten manieren verzinnen waardoor hij weer in het ritme komt. Misschien willen we daarvoor een oefenwedstrijd inplannen. Een ervaren speler als Joël kan heel snel weer op zijn niveau zitten.”

Hoewel de transfermarkt nog zo’n twee weken open is, verwacht Ten Hag geen vuurwerk in de Johan Cruijff ArenA. „We hebben een goede groep en we willen deze spelerskern bij elkaar houden”, aldus de oefenmeester. Van de vermeende interesse uit China in Dusan Tadic wist Ten Hag niets. „Daarover is mij niets bekend. Ik weet net zoveel als jullie.”