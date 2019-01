Nuis krijgt zijn zin

Het duo slaagde er het afgelopen weekeinde niet in zich op de Europese titelstrijd rechtstreeks te kwalificeren.

De situatie van Nuis werd door zijn diskwalificatie en zijn reactie daarop ’als zeer uitzonderlijk’ beschouwd. Hij kreeg na zijn verhitte discussie met een official een officiële berisping van de KNSB. Maar hij wordt door de bond als een serieuze kandidaat voor goud gezien.

Nuis stelde donderdag in een interview met De Telegraaf/Telesport dat hij erg hoopte op een aanwijsplek.

„Ik hoop dat de KNSB me snel belt en een aanwijsplek geeft”, zei hij. „Ik ben nu weer in Collalbo om te trainen, maar als ik het Nederlands kampioenschap moet rijden, moet ik over een paar dagen alweer terug. Daar zit ik eigenlijk niet op te wachten, dan kom ik in de knel. Ik wil absoluut naar het WK sprint, maar het moet niet ten koste gaan van mijn voorbereiding op de WK afstanden, begin februari in Inzell. Ik hoop dat de KNSB wil meedenken.”

Als nummer vier eindigde Wüst net buiten het podium bij de EK allround in Collalbo. De SCL hield rekening met het feit dat Wüst, aangeslagen door het overlijden van haar vriendin en voormalig wereldkampioene Paulien van Deutekom, niet optimaal kon presteren.

Naast Wüst gaat ook Europees kampioene Antoinette de Jong naar de WK allround, die begin maart in Calgary worden verreden. De derde plek is voor de winnares van de NK allround, eind januari in Heerenveen. Kai Verbij gaat, als Europees kampioen, ook naar de WK sprint. Het derde en laatste ticket gaat naar de winnaar van de NK sprint, die eveneens eind januari in Heerenveen plaatsvinden. De WK sprint zijn op 23 en 24 februari in Heerenveen.

Bondscoach Jan Coopmans maakte bekend dat Wüst en De Jong ook zijn opgenomen in de selectie van de ploegachtervolging voor de WK afstanden in Inzell (7 t/m 10 februari). Melissa Wijfje, Lotte van Beek en Joy Beune (reserve) zijn eveneens aangewezen. Bij de mannen viel de keus op Sven Kramer, Patrick Roest, Douwe de Vries, Marcel Bosker en Chris Huizinga (reserve).

