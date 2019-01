Heerenveen mikt op ’minimaal een punt’ tegen Ajax

De Friezen oefenden in Spanje tegen FC Ingolstadt. Over drie keer 45 minuten werd er met 4-3 verloren tegen de hekkensluiter van de 2. Bundesliga. „Datgene wat we tegen Ajax willen doen hebben we in die wedstrijd in de stijgers kunnen zetten”, aldus Olde Riekerink tegenover SC Heerenveen TV. „Zo gaan we die wedstrijd goed voorbereid in. Onze doelstelling is om in Amsterdam minimaal een punt op te halen, dat is Heracles ook gelukt.”

In de Johan Cruijff Arena moet de koploper van het rechter rijtje het stellen zonder Ben Rienstra en Yuki Kobayashi (schorsingen) en Morten Thorsby (transferbesprekingen). Daar tegenover staat de terugkeer van Stijn Schaars. Een hoogtepunt, aldus Olde Riekerink. „Stijn kent de wetten van het topvoetbal en wil dat graag op zijn ploeggenoten overbrengen. Hij heeft tegen Ingolstadt 60 minuten kunnen maken, maar Ajax is een heel ander verhaal.”

Heerenveen hervat het voetbalseizoen met een loodzwaar programma. Achtereenvolgens treffen de Friezen twee keer Ajax (competitie en beker), AZ, Vitesse, PEC en PSV. „Het is een pittige seizoensstart”, aldus de oefenmeester. „We zien het als een hartstikke grote uitdading. Ik geloof heel erg in deze jongens, we hebben een hele leuke groep.”