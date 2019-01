PSV mét Lozano naar Emmen

De Mexicaanse aanvaller liet het trainingskamp in Qatar schieten vanwege privéomstandigheden, maar was deze week op trainingscomplex De Herdgang weer van de partij.

,,Hij is gewoon fit”, bevestigt Van Bommel. Dat Lozano ontbrak in Doha, was logischerwijs wel een streep door de rekening. ,,Dat was natuurlijk jammer. Vanaf dag één wil je de groep bij elkaar houden. Dat is niet anders dan in de voorbereiding in de zomer. Dan mis je ook een aantal spelers die later instromen door toernooien of interlands. Dat is nu niet anders, maar in de zomer zal dat alleen nog erger worden.”

Bij PSV ontbreken in Emmen Trent Sainsbury en Aziz Behich door hun deelname met Australië aan de Azië Cup. Maxi Romero is met Argentinië nog actief op de Copa America voor spelers onder 20 jaar.

,,We hebben nog genoeg keus. Dat hoort ook bij een grote club als PSV”, vindt Van Bommel, die beseft dat de koploper bij de les moet zijn. ,,Dat is niet altijd even gemakkelijk. Maar het moet wel.”