Skiër Schwarz pakt zege combinatie in Wengen

Schwarz kwam na een slalom en een afdaling tot een totaaltijd van 2.36,92. Daarmee was hij 0,42 seconde sneller dan de Franse skiërs Victor Muffat-Jeandet en Alexis Pinturault (1,12).

Schwarz had de snelste tijd in de slalom op de klok gezet voor de twee Fransen. Op Muffat-Jeandet, de winnaar van vorig jaar, wist de Oostenrijker net genoeg van zijn marge over te houden. Op Pinturault bouwde hij zijn marge zelfs uit.