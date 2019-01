’Gio’: ’Ken Jaap heel goed, maar niet als trainer’

Al gaan Stam en de coach van Feyenoord al vele jaren samen terug. „Ik ken Jaap natuurlijk wel als persoon, ik heb lang met hem samengespeeld bij het Nederlands elftal. We zijn ongeveer tegelijk bij Oranje gekomen. Dus als type speler en type persoon ken ik hem heel goed, alleen als trainer niet, omdat je hem niet in zijn functie ziet als trainer. Ik weet natuurlijk wel dat hij het als manager van Reading heel goed gedaan heeft en tot het laatst meedeed om promotie naar de Premier League.”

Van Bronckhorst heeft morgen in Zwolle zowel Nicolai Jørgensen als Robin van Persie volledig fit aan boord. De twee speelden dit seizoen door blessures van de één of de ander nog niet vaak samen en het is nog maar de vraag of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Zeker is dat Van Bronckhorst geen rekening houdt met alles wat in de komende week nog komen gaat. Met de kwartfinale van de KNVB-beker tegen Fortuna Sittard en De Klassieker in De Kuip volgende week voor de boeg.

„Dat is belangrijk, maar de start is ook heel belangrijk”, zegt de coach. „Dus ik houd geen rekening met de wedstrijden die komen. Ik wil een goede start maken.”