Koster: ’Belangen tegen NAC zijn groot’

Nummer 12 Willem II staat slechts vier punten boven NAC, dat op de voorlaatste plaats staat. „De belangen zijn groot. Bij winst doe je goede zaken”, zei Koster op het persmoment. „We hebben een goed trainingskamp gehad en ook deze week is er hard getraind. Ik verwacht een wedstrijd waarbij veel spanning komt kijken. Als speler moet je daarmee om kunnen gaan, je bent niet voor niets profvoetballer geworden.”

De transferperiode werd voor de Tilburgers getekend door het vertrek Fran Sol. De Spaanse goalgetter tekende bij Dinamo Kiev. „We hadden hem liever niet tijdens het seizoen zien gaan, maar dat is eenmaal hoe de voetballerij werkt”, aldus de oefenmeester. „Met nieuwe spelers pakken we de draad weer op. Het duurt wel even totdat de nieuwe jongens volledig gewend zijn aan een nieuwe club en speelstijl.”

Willem II compenseerde het vertrek van Sol met de komst van Renato Tapia, Marios Vrousai en Vangelis Pavlidis. Het drietal is speelgerechtigd voor de ontmoeting met NAC.