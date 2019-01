Vuurdoop Rutten bij Anderlecht: ’Ben geen Tita Tovenaar’

Trainer Hein Vanhaezebrouck moest plaatsmaken voor Fred Rutten, die zijn ploeg op trainingskampal wat kon vormgeven. Hij hield vandaag een persconferentie voor zijn vuurdoop bij AA Gent aanstaande zondag. „Verliezen is bij Anderlecht nooit een optie.”

De kans dat de nieuwe Oostenrijkse spelverdeler Peter Zulj ook meteen al zal spelen, lijkt erg klein. „We zijn blij dat hij voor ons gekozen heeft, ik ben ervan overtuigd dat hij ons kan helpen. Maar hij komt vanavond pas naar Brussel, morgen traint hij voor het eerst en dan zullen we zien hoe fit hij is en neem ik een beslissing. En Vranjes? Ik heb die jongen enkel nog maar een hand gegeven maar heb hem verder nog niet gezien. Die jongen is ziek, dus of ik nog op hem reken daar kan ik nu echt geen waardig antwoord op geven.”

TiTa Tovenaar

Details over zijn opstelling wilde Rutten niet kwijt. „In mijn hoofd ben ik er al voor 99 procent uit. Maar je moet de tegenstander niet wijzer maken dan die al is, hé. Er zijn genoeg opties om de blessures zoals Trebel op te vangen.”

„Of ik met een 4-3-3 zal spelen? Kijk, je speelt naar de mogelijkheden van de spelers en waar ze zich prettig bij voelen. En ik heb geconstateerd dat ze zich bij een vorm van 4-3-3 inderdaad wel prettig voelen. Maar we gaan deze wedstrijd aanpakken als een Europese uitwedstrijd, we moeten niet naïef gaan spelen. We gaan niet spelen om de mensen te vermaken maar we gaan er eerst voor zorgen dat we stabiel staan. Vanuit dat gevoel van stabiliteit gaan we die wedstrijd managen. En het zal nog wat tijd vragen om mijn werk meteen al op het veld te zien. En dat is ook niet het allerbelangrijkste: punten halen is nu het belangrijkste. Ik ben niet zo snel tevreden maar als we zondag met de punten naar huis gaan, mag je wel happy zijn. Ik hou echter van voetbal en wil ook leuke dingen zien, maar nogmaals: nu staat het resultaat voorop.”

„Een nieuwe coach is geen Tita Tovenaar die met een stokje zwaait en alles gaat meteen crescendo. Dat geloof ik niet. Maar verliezen is geen optie, dat is het bij Anderlecht nooit: dat is de cultuur van deze club. Bij elk verliespunt en elke nederlaag staat de club in brand, en dat is normaal. Het is aan ons om met een positief gevoel naar Gent te gaan. Ik wil niet op voorhand naar het resultaat gaan kijken.”

.