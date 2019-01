UEFA: ’Manchester City heeft duurste elftal van 800 miljoen euro’

Altijd interessant is de strijd om de titel van ’duurste elftal’. Dit keer wordt die gewonnen door Manchester City. Volgens de UEFA werd het huidige team van de Citizens samengesteld met een budget van 800 miljoen euro. Ze houden daarbij Real Madrid (790 miljoen) en Manchester United (751 miljoen) af.

De volledige top tien:

De cijfers in het rapport zijn die over het fiscale jaar 2017. De clubs uit de Premier League hadden samen een inkomen van 5,3 miljard euro. Dat is bijna de helft meer dan de Spaanse clubs. In La Liga is er sprake van een inkomen van 2,8 miljard. Dan komen de Bundesliga (2,7 miljard), Serie A (2,2 miljard) en Ligue 1 (1,6 miljard).

Manchester United leidt de dans met een inkomen van 676 miljoen euro, amper 1 miljoen meer dan Real Madrid. Dit is de volledige top tien:

Real Madrid staat wel op nummer één als het aankomt op loonlasten. De Koninklijke gaf in 2017 liefst 406 miljoen uit aan salarissen. Goed voor een stijging van 32 procent ten opzichte van het jaar voordien. Barcelona volgt op een tweede plaats met 378 miljoen (+2%), voor Man City met 334 miljoen (+14%), Man United met 306 miljoen (-5%) en Bayern met 276 miljoen (+2%).

Paris Saint-Germain (272 miljoen, -7%), Juventus (264 miljoen, +19%), Chelsea (256 miljoen, -14%), Liverpool (244 miljoen, -13%) en Arsenal (234 miljoen, -11%) maken de top tien rond.