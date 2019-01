Barcelona ontsnapt aan uitsluiting beker

Barcelona won de return in Camp Nou met 3-0, na een verrassende nederlaag vorige week in de uitwedstrijd (2-1). In de eerste wedstrijd deed Juan 'Chumi' Brandariz bij Barça mee. Hij bleek achteraf echter niet speelgerechtigd wegens een schorsing die hij nog had uitstaan.

Levante had binnen 48 uur beroep moeten aantekenen tegen de deelname van Brandariz, maar liet die termijn ruimschoots verstrijken. Daarop besloot de RFEF het protest niet in behandeling te nemen.

Juan 'Chumi' Brandariz Ⓒ REUTERS

Barcelona heeft de Copa del Rey de laatste vier jaar gewonnen. De Catalaanse club is recordhouder met dertig eindzeges in dit toernooi.

