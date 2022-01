Fans Heracles woedend over rentree Rai Vloet

Twee maanden na het ongeluk, waarbij een kind om het leven kwam, maakte hij zaterdagavond zijn rentree in het duel met NEC. Vloet (26) viel in de tweede helft in.

„Tot onze grote schrik blijkt dat Vloet toch geselecteerd is voor de uitwedstrijd in Nijmegen, ondanks alle walgelijke details en berichtgeving omtrent dit onderwerp van afgelopen week. Wij als Vak ’74 hebben aanstaande maandag een gesprek geëist met de club, want dit kunnen en mogen wij nooit accepteren. Schandelijk, walgelijk en totaal onacceptabel!”, schrijft supportersvereniging Vak ’74 op Facebook.

Volgens de regionale krant Tubantia werd de spelersbus van Heracles zaterdagavond door tientallen fans opgewacht bij het stadion. Zij zouden gesproken hebben met directeur Rob Toussaint, voorzitter Hans Bredewoud en trainer Frank Wormuth. Volgens de krant zat Vloet zelf niet in de bus.

Vak ’74 is de fanatieke aanhang van de Almeloërs.