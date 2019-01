Van der Gaag: ’Afwezigheid Fran Sol heeft geen impact’

Willem II verloor in de winterstop haar topscorer. Fran Sol (13 goals) vertrok naar Dinamo Kiev. „Hij was daar topscorer en erg belangrijk voor de ploeg, maar zoiets heeft vaak geen impact op de korte termijn”, aldus Van der Gaag tegenover NAC TV. „Na afloop kun je bepalen of het een probleem was voor Willem II.”

Van der Gaag realiseert zich dat de streekderby erg beladen is. „Zowel voor de ranglijst als voor de supporters is deze wedstrijd belangrijk, maar het is zaak dat we normaal blijven doen. Van nog meer druk en spanning gaan we niet beter voetballen. Dat proberen we weg te nemen.”

Op trainingskamp in het Spaanse La Manga speelde NAC tegen Sint-Truiden. De nummer zes van België werd met 2-1 verslagen. „Dat positieve resultaat maakt het iets makkelijker om de positieve lijn van voor de winterstop door te trekken”, aldus de oefenmeester. „Het blijft geen garantie voor de wedstrijd van komend weekend, maar het is ons wel duidelijk waarom we die wedstrijd goed afgewerkt hebben.”