Schöne: ’Die schaal moet naar Amsterdam terug’

„Ik wil gewoon die schaal weer naar Amsterdam halen. Of ik, wij. Dat staat bovenaan, Europees succes is natuurlijk mooi en dat hebben we nu ook. Maar als je dan vraagt: ’Wat wil je liever, tweede worden in de Eredivisie, of de halve finale van de Champions League halen?’ Dan weet ik het wel”, zegt hij in een vraaggesprek met Ajax TV.

Hij vervolgt: ’Maar dat is een beetje lastig. Het kampioenschap is gewoon heel belangrijk. Die schaal moet gewoon weer terugkomen. En belangrijk dat dat weer gaat gebeuren.”

Schöne wist in zijn carrière bij Ajax twee keer kampioen van Nederland te worden, namelijk in 2013 en 2014. Sindsdien pakte de Deense middenvelder geen prijs meer bij de Amsterdammers.