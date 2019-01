McGregor ’geilt’ op nieuwe kampioensgordel

The Notorious heeft thuis drie oude UFC-belts liggen. In de zomer van 2015 werd hij interim-kampioen in het vedergewicht (maximaal 65.8 kilo), waarna hij een paar maanden later de echte titel veroverde.

In 2016 werd de Ier de eerste UFC-vechter met twee titels gelijktijdig op zijn naam door lichtgewichtkampioen Eddie Alvarez te verslaan.

De 30-jarige McGregor, die onlangs voor de tweede keer vader werd, kwam in oktober voor het laatst in actie. Hij verloor toen in een gevecht om de lichtgewichttitel (maximaal 70.3) kilo) via een nekklem van de Rus Khabib Nurmagomedov.

Na afloop van die wedstrijd braken er gevechten uit tussen de kampen van beide vechters en ook McGregor en Nurmagomedov lieten zich niet onbetuigd. De twee wachten nog op hun straf van de Nevada State Athletic Commission. Het is dus onduidelijk wanneer McGregor weer in actie kan komen.

Conor McGregor lijkt snel te willen terugkeren in de octagon. Ⓒ AFP

UFC-president Dana White hoopt de brutale Ier in ieder geval zo snel mogelijk weer in actie te zien tegen Nurmagomedov. „Conor hoopt zelf ook op een re-match. Maar als die er niet direct komt, (omdat Khabib daar mogelijk geen trek in heeft, red.) is Conor bereid om met iedere andere vechter de strijd aan te binden.”

Cejudo versus Dillashaw

De eerste nieuwe kampioensgordel wordt zaterdag uitgereikt, tijdens het eerste UFC-evenement van het nieuwe jaar. In New York neemt vlieggewichtkampioen Henry Cejudo (maximaal 56.7 kilo) het op tegen bantamgewichtkampioen TJ Dillashaw (maximaal 61.2 kilo) De twee strijden om de titel van Cejudo, die in 2008 nog olympisch kampioen worstelen werd.

Henry Cejudo en TJ Dillashaw tijdens de stare down na de persconferentie van donderdag. Ⓒ AFP