Real en Ronaldo krijgen nul op rekest

De Spaanse voetbalbond (RFEF) heeft het beroep van Real Madrid en de Portugese sterspeler afgewezen. De vedette mist daardoor de return van woensdagavond met FC Barcelona.

Ronaldo werd zondag tegen FC Barcelona, in het eerste duel om de Spaanse Supercup, met twee keer geel van het veld gestuurd. De aanvaller was daar zo boos over dat hij de scheidsrechter een duw gaf. Op basis van de televisiebeelden kreeg Ronaldo werd hij vervolgens voor vier extra duels geschorst.