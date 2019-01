Schouten haalt uit naar ’onbekwame’ bondscoach

Simon Schouten: „Dat vind ik onvoorstelbaar.’’ Ⓒ ANP

Schaatser Simon Schouten heeft er geen enkel goed woord voor over dat hij is gepasseerd voor de massastart tijdens de WK afstanden in Inzell. Met name bondscoach Jan Coopmans moet het ontgelden. ,,Deze beslissing is genomen op basis van onkunde. Ik voel me ronduit misbruikt.’’