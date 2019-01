Poldervaart des duivels na ingreep VAR

De oefenmeester leek aanvankelijk volledig terecht boos te zijn, aangezien doelpuntenmaker Jurg Mattheij verre van buitenspel stond toen de vrije trap richting zijn hoofd vertrok.

Echter: videoscheidsrechter Joey Kooij had goed door dat de Excelsior-verdediger vrij kwam te staan door een blok op een speler van Vitesse van zijn wél buitenspel lopende teamgenoot Ryan Koolwijk.

Poldervaart had alleen niet de mogelijkheid om de beelden terug te zien en smeet woest een bidon op de grond toen de gelijkmaker terecht werd afgekeurd.

In plaats van 1-1 stond het even later 2-0 voor Vitesse. Bryan Linssen kopte raak. De eerste treffer van de Arnhemmers werd gemaakt door Navarone Foor.

Het duel begon om 20.00 uur.