Eredivisie meest spectaculaire competitie Europa

Gemiddeld bolt per Eredivisie-wedstrijd 3,4 keer het net. De Duitse Bundesliga komt een gemiddelde van drie goals per duel nog het meest in de buurt. In de Belgische Pro League kan men bij het bezoeken van een wedstrijd normaal gesproken uitgaan van 2,9 goals.

Als de Eredivisie-aanvallers in de tweede seizoenshelft net zo scherp zijn (of de verdedigers net zo onkundig?) kan het record wat betreft het hoogste doelpuntgemiddelde wel eens sneuvelen. In het seizoen 1983/84, 35 jaar geleden, lag het cijfer aan het einde van de competitie op het recordgemiddelde van 3,5 goals per wedstrijd.

De meest voorkomende uitslag in de eerste seizoenshelft van de Eredivisie was 1-1. Ook in de Bundesliga, de Serie A en de Ligue 1 was dat het geval. In de Premier League werd opvallend vaak 1-2 gespeeld, zo blijkt uit cijfers van Opta Sports, die vrijdag werden gepresenteerd door de Eredivisie CV.