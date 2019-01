Coopmans oneens met boze Schouten

In een reactie stelt de oefenmeester dat hij nu eenmaal keuzes moet maken en dat die ditmaal in het nadeel vallen van een rijder die zich specialiseert op de marathon. ,,Je kunt niet een beetje dit en een beetje dat doen. We zullen de regels van de topsport moeten hanteren.’’

"Dat is voor sommige oudgedienden misschien een beetje bitter"

Met oog op de Winterspelen van 2022 in Peking zoekt Coopmans specialisten die de buitenlandse concurrentie het hoofd kunnen bieden. In de World Cup staat de Zuid-Koreaan Cheonho Um aan de leiding, gevolgd door de Belg Bart Swings en de Rus Ruslan Zacharov. Chris Huizinga is, op de vijfde plaats de best geklasseerde Nederlander.

Simon Schouten: „Dat vind ik onvoorstelbaar.’’ Ⓒ ANP

,,Het is een feit dat we bij de mannen al een tijdje niet meedoen op de massastart. Om daar voor de volgende Olympische Spelen kentering in aan te brengen, zullen we moeten investeren in de jeugd. Een na-olympisch jaar is bij voorkeur geschikt om de bakens te verzetten. Dat is voor sommige oudgedienden misschien een beetje bitter. Maar ik moet nu eenmaal kijken naar de toekomst. We zullen van koers moeten wijzigen.’’

"Ik moet als bondscoach alleen investeren in de toekomst"

Tijdens de WK afstanden in Inzell staan nationaal kampioen Douwe de Vries en diens ploeggenoot Huizinga aan de start. ,,Dat is niet het tweetal dat ik graag op het ijs had gezien’’, aldus Coopmans. ,,Liefst had ik naast Douwe de Vries ook Jorrit Bergsma opgesteld. Van diens coach Jillert Anema hoorde ik echter dat Bergsma niet wil of mag rijden. Daarover was ik zeer verrast.’’

Coopmans bestrijdt dat hij, zoals Schouten (28) beweert, inmiddels spijt heeft van zijn beslissing om hem thuis te laten. ,,Ik weet niet waar hij zich op baseert. Ik heb lang nagedacht over mijn besluit en heb hem mijn argumenten laten weten. Ik begrijp dat hij daar bijzonder teleurgesteld is en dus zulke woorden gebruikt. Ik moet als bondscoach alleen investeren in de toekomst. Daar ben ik voor aangesteld.’’