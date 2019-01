Vitesse doet Excelsior pijn

De subtopper versloeg op eigen veld laagvlieger Excelsior met 3-2 en steeg daardoor voorlopig naar de vierde plaats. Voor de stagnerende Rotterdammers was het de vierde nederlaag op rij.

Met 45 goals sloot Excelsior de eerste helft van het seizoen met de meest gepasseerde defensie af. Doelman Alessandro Damen (voor Sonny Stevens) en Thomas Oude Kotte (voor Hervé Matthys) moesten in Arnhem voor meer zekerheid achterin zorgen. Het ging echter opnieuw pijnlijk mis voor het naïef verdedigende Excelsior.

Alexander Büttner zette in de zesde minuut een aanval op die door Navarone Foor, na een combinatie met Bryan Linssen, werd afgerond, 1-0.

Jurgen Mattheij kopte in de 33e minuut raak, maar de VAR besloot de gelijkmaker te annuleren wegens buitenspel. Kort daarna zorgde Bryan Linssen met een kopbal voor 2-0, tot grote frustratie van Excelsior, dat aan een vergrijp van de Vitesse-aanvaller dacht. De VAR hield zich deze keer echter stil.

Met een schuiver in de verre hoek bracht Marcus Edwards in de 51e minuut de spanning terug (2-1). Maikel van der Werff was een kwartier later trefzeker met een kopbal (3-1), maar Excelsior bleef erin geloven. Een fraaie uithaal van talent Jerdy Schouten betekende 3-2. Verder liet het slordige Vitesse het niet komen.