FC Utrecht versterkt zich met Flamingo

Flamingo maakte vorig seizoen indruk als huurling bij Vitesse, dat een optie tot koop had bedongen en die graag had gelicht, maar dat bleek uiteindelijk niet realiseerbaar. De optie van Vitesse was inmiddels verlopen. De 20-jarige Flamingo verruilde in 2021 Almere City voor Sassuolo en maakte in Italië indruk in de hoogste jeugdcompetitie als veel scorende verdediger.

Flamingo is de negende versterking van FC Utrecht deze transferzomer. De club versterkte zich eerder met Ole Romeny (FC Emmen), Mats Seuntjens (RKC Waalwijk), Mattijs Branderhorst (NEC), Souffian El Karouani (NEC), Adrian Blake (Watford), Zidane Iqbal (Manchester United), Marouan Azarkan (Feyenoord) en Isac Lidberg (Go Ahead Eagles).

Mogelijk komt daar de Deense middenvelder Oscar Fraulo van Borussia Mönchengladbach nog bij. Die staat op de nominatie om aangetrokken te worden bij een vertrek van Luuk Brouwers naar SC Heerenveen. De Brabander staat op het punt om naar Friesland te verkassen voor 750.000, hetzelfde bedrag dat FC Utrecht vorig jaar betaalde aan Go Ahead Eagles.