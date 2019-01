Koolwijk: ’VAR snapt er geen pepernoot van’

„Schandalig, echt schandalig. Je kunt die VAR net zo goed opdoeken, want dit slaat echt nergens op”, aldus Koolwijk, doelend op de afgekeurde 1-1 van Excelsior. De middenvelder blokte een speler van Vitesse, waarna Jurg Mattheij raak kon koppen. Koolwijk stond echter buitenspel en dus greep Kooij in en ging er een streep door de treffer.

"Als dit bij Ajax- Feyenoord gebeurt, wordt er een week over gepraat"

„Maar dit gebeurt elke wedstrijd”, brieste Koolwijk in gesprek met FOX Sports. „Bij elke vrije trap of elke corner wordt er geblokt. Bryan Linssen leunde bij de 2-0 op zijn tegenstander, maar zijn treffer werd niet afgekeurd.’Duelletje’, zei de scheidsrechter. Heel triest, een schande. Als dit bij Ajax- Feyenoord gebeurt, wordt er een week over gepraat. Maar nu zal het na vanavond wel weer over zijn.”

Koolwijk wilde niets weten van het aloude adagium ’soms zit het mee, soms zit het tegen’. „Wij hebben de VAR wel heel vaak tegen. Ik weet niet wie er videoscheidsrechter was, maar hij snapte er geen pepernoot van.”

