’Hij heeft geen Excelsior-dekbed’

Vrijdag was het volgens de oefenmeester wederom raak, toen op bezoek bij Vitesse de gelijkmaker van de Jurgen Mattheij - na advies van VAR Joey Kooij - werd afgekeurd. De videoscheidsrechter had gezien dat de buitenspel staande Ryan Koolwijk een Arnhemse verdediger blokte.

„Ja, heel verbazend. Heel raar dat de goal werd afgekeurd”, was de eerste reactie van Poldervaart, die al tijdens de wedstrijd zijn woede de vrije loop liet en met een bidon gooide. „Dat blok van Koolwijk had niets met de kopbal van Mattheij te maken.”

Geconfronteerd met enkele passages uit het spelregelboek, kon Poldervaart niet anders dan de arbitrage schoorvoetend gelijk geven. „Als het conform de regels is, dan houdt het op. Maar dan worden er nog veel meer goals afgekeurd dit seizoen.”

Toch moest Poldervaart nog wel iets van het hart. „Dit is de derde keer met Joey Kooij. Eerst was er de absoluut onterechte gele kaart van Mattheij uit bij De Graafschap, daarna André Hoekstra die er tegen NEC werd uitgestuurd en dan nu vandaag weer. Ik vind het allemaal net even iets te makkelijk. Ik wil geen Calimero zijn, maar dit kwam wel weer heel hard aan. Of Kooij iets tegen Excelsior heeft? Nou, hij heeft in ieder geval geen Excelsior-dekbed, dat weet ik zeker.”

Net als Koolwijk, wilde Poldervaart niets weten van het welbekende ’soms zit het mee, soms zit het tegen’. „Zet alle momenten die in ons nadeel waren, maar eens achter elkaar. We zijn nu 18 wedstrijden onderweg en staan wat dat betreft behoorlijk in de min. Dus dan moet het de komende 16 wedstrijden alleen nog maar meezitten...”

Toch was er ook respect voor de arbitrage. „De arbitrage heeft keurig uitleg gegeven. Dat was prima. Ik hoef het er niet mee eens te zijn, maar ze namen de tijd en hadden ook begrip voor mijn situatie.”