Slutsky ziet huilend talent in kleedkamer

Tenminste dat vertelde de Russische trainer na afloop „Richonell kreeg twee grote kansen en zit nu in de kleedkamer te huilen”, aldus Slutsky in gesprek met FOX Sports.

„Hij had vandaag de held kunnen zijn, maar voor mij is hij sowieso al een soort held, want hij speelde heel goed.”

Slutsky bracht Margaret, die afgelopen zomer overkwam van Ajax, in de 72e minuut in het veld voor de Algerijnse spits Oussame Darfalou. De eindstand was op dat moment al bereikt.