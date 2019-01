Kamp De Jong en PSG willen topdeal snel bezegelen

Het afronden van de transfer van Frenkie de Jong naar de Franse kampioen lijkt een kwestie van tijd. Ⓒ ANP Pro Shots

Wie er nog aan twijfelt dat Paris Saint-Germain op pole position staat om Frenkie de Jong van Ajax in te lijven, was gistermiddag en -avond niet aanwezig in het sjieke Amstel Hotel in de hoofdstad.