’Dan breekt bij Ajax de pleuris uit’

„Het is fijn en leuk om Ajax te zien spelen, maar langzamerhand merk je dat ze in Amsterdam steeds meer op een vulkaan leven”, aldus Kieft in zijn column in De Telegraaf/Telesport.

„Nu is iedereen positief, mede door de prestaties in de Champions League en de koppeling aan Real Madrid. Een leuk extraatje en door alle personele problemen bij Real ga ik Ajax langzaam maar zeker een kans geven.”

„Het winnen van de Champions League zie ik niet gebeuren. En dan zal de pleuris uitbreken in Amsterdam als Ajax voor het vijfde achtereenvolgende jaar geen kampioen wordt. Er is altijd discussie. Vandaag kan het niet op en is Marc Overmars de messias en morgen staat alles op omvallen als er even iets tegenzit. Dat alles of niets is tegelijk ook het intrigerende van Ajax.”

