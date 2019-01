Goud maakt niet gelukkig

Elis Ligtlee: „Je moet nooit naar een puppy gaan kijken, want dan ben je meteen verkocht.” Ⓒ RENÉ BOUWMAN

Doorgaan of stoppen? Het was het laatste jaar een constante strijd in haar hoofd. Elis Ligtlee behaalde in 2016 in Rio de Janeiro eeuwige roem. Op de keirin werd de baanwielrenster op haar 22e olympisch kampioene, niets of niemand kon haar nog iets maken. Het geluk leek haar toe te lachen. Zo jong en dan al het ultieme bereiken; hoeveel gouden medailles zouden er nog volgen? Het zal echter bij die ene olympische plak blijven, want dat boek heeft ze voorgoed dicht geslagen.