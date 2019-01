Video: Kopstoot kost Ewan ritzege in Tour Down Under

Tot de jury zich boog over een incident dat de eindsprint ontsierde. Ewan gaf in de laatste 500 meter tot twee keer toe een kopstoot aan Jasper Philipsen, om zo de weg voor hemzelf vrij te maken naar zijn zo gehoopte ritzege. De jury nam de enige juiste beslissing door Ewan te straffen voor zijn ongeoorloofde gedrag en terug te zetten in het klassement.

Hij mag zelfs van geluk spreken dat het daar bij bleef en dat hij niet in zijn eerste koers voor zijn Belgische werkgever werd uitgesloten van verdere deelname. In 2010 werd Mark Renshaw, ook een Australiër, uit de Tour de France gezet voor eenzelfde soort vergrijp. Toen gaf de lead out-man van Mark Cavendish drie kopstoten aan Nieuw-Zeelander Julian Dean.

De pas 20-jarige Philipsen werd gepromoveerd naar de eerste plek en vierde zijn tweede profzege uit zijn prille loopbaan. Danny van Poppel schoof achter Peter Sagan op naar plek drie. Ewan kreeg ook nog een boete van 500 Zwitserse Francs en een tijdstraf van dertig seconden, al is dat laatste vooral een formaliteit.

De vijfde rit stond sowieso bol van de chaos. Met nog een kleine tien kilometer te gaan kwam leider Patrick Bevin hard ten val. Hij keerde weliswaar terug in het peloton om zo zijn oranje leiderstrui te behouden, maar het is de vraag of hij in de laatste etappe van de Tour Down Under nog van start kan.