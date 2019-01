Van Barneveld: ’De weg naar succes is gelegd...’

De PDC zorgde vrijdag bij de bekendmaking van het speelschema voor een pikant affiche tijdens één van de Premier League Darts-avonden in Ahoy. Net als vorig jaar zijn Michael van Gerwen en Raymond van Barneveld aan elkaar gekoppeld.

Destijds uitten Mighty Mike en Barney kritiek op de totstandkoming van de onderlinge conforntatie. Zij hadden - en volgens hen ook het publiek - liever twee losse partijen tegen ’buitenlandse’ tegenstanders gezien. Nu moesten de toeschouwers een keuze maken tussen de twee beste darters van Nederland. Door het overgrote deel van de fans werd de kant van Van Barneveld gekozen, die vervolgens ook verrassend won.

Van Barneveld heeft zin in het avontuur. „De weg naar succes is gelegd, laten we deze nu bewandelen”, plaatste de winnaar van 2014 op sociale media, met daarbij alle tegenstanders per speelronde opnoemend. Voor ’Barney’ krijgt zijn afscheidtournee zo een extra dimensie. Op de eerste avond in Rotterdam speelt de vijfvoudig wereldkampioen overigens tegen Daryl Gurney. Van Gerwen ontmoet dan Peter Wright, van wie hij vorig jaar eveneens in Ahoy verloor. De nummer één van de wereld heeft iets recht te zetten.

De Premier League Darts, waarbij de laatste drie edities door Van Gerwen werden gewonnen, begint op donderdag 7 februari in Newcastle. Vervolgens doet het circus op woensdag 27 en donderdag 28 maart Nederland aan en staat de finaleronde voor donderdag 23 mei in de Londense O2 Arena gepland.