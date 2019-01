’Interesse FC Utrecht in Van den Brom is logisch’

„John van den Brom heeft bewezen dat hij altijd goed werk heeft verricht bij de clubs waar hij werkzaam is geweest. Het is logisch dat FC Utrecht in hem geïnteresseerd is, nu hij vrij is”, aldus de middenvelder, die nog onder Van den Brom heeft getraind bij Jong Ajax. „Van den Brom is sowieso een trainer die wil voetballen. Dat past goed bij ons. Daarom zou ik het oké vinden als hij komt.”

Voor collega-middenvelder Joris van Overeem lijkt het op het eerste oog niet ideaal als Van den Brom naar Utrecht komt. Van Overeem verloor vorig seizoen bij AZ onder Van den Brom zijn basisplaats, waarop hij naar FC Utrecht verkaste.

„Ik houd me er niet zo mee bezig. Als speler heb je niks in eigen hand. Je moet gewoon zelf je best doen. Het gaat nu goed en ik kijk nog niet naar volgend jaar”, aldus Van Overeem, die ondanks het verleden geen slecht gevoel heeft bij de trainer Van den Brom. „De samenwerking was prima. Het laatste half jaar bij AZ heb ik veel te weinig gespeeld, maar ik weet niet of dat aan de trainer lag. AZ won alles en dan kun je moeilijk gaan klagen.”