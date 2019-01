’Als PSV alles wint is er niets aan de hand’

„Wat de toekomst brengt, zien we dan wel weer. Ik laat het allemaal over aan mijn zaakwaarnemer. Nee, ik vraag er ook nooit naar”, stelt de aanvaller, die begrijpt dat de topclubs in het buitenland vooral kijken naar optredens in de Champions League en nationale topwedstrijden. „Ik heb bij vlagen wel laten zien wat ik in mijn mars heb. Maar clubs kijken niet naar één wedstrijd, maar naar het hele seizoen.”

Met negen goals en zeven assists is Bergwijn een van de meest waardevolle spelers in de Eredivisie. Vorig seizoen kwam hij tot acht om acht. „Ik ben vanaf nu de eerste dag basisspeler. Ons spel is ook veranderd. Vorig seizoen stond ik gedurig naast Josh (linksback Brenet, red.) mee te verdedigen. Nu kom ik daar bijna nooit meer en hoef ik minder heen en weer te lopen. Ja, het zou mooi zijn: een derde titel en misschien de Gouden Schoen. Maar dat is nog zo ver weg. We moeten gewoon naar onszelf kijken. Als we alles winnen is er niets aan de hand. Simpel, toch?”