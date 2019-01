Djokovic kort in de problemen

Tot aan een 4-2 voorsprong in de derde set leek er voor Djokovic niets aan de hand. In de Rod Laver Arena zorgde de schaduw echter voor enige duisternis, waarna werd besloten om de lichten te ontsteken. Met die nieuwe omstandigheden had de 14-voudig grandslamwinnaar moeite. Shapovalov profiteerde optimaal en pakte plotselng vier games op rij. Dat leverde hem verrassend de setwinst op.

In het vierde bedrijf stelde Djokovic orde op zaken en was er van spanning geen sprake meer. Shapovalov stortte in en ’The Djoker’ won met liefst 6-0 (!).

Djokovic veroverde in het verleden liefst zes keer de eindzege bij de Australian Open. Dat deed hij in 2008, 2011, 2012, 2013, 2015 en 2016. De laatste twee edities werden gewonnen door rivaal Roger Federer. Djokovic kan de Zwitser in Melbourne op z’n vroegst in de eindstrijd treffen.

