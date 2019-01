Djokovic kort in de problemen; Zverev simpel verder

Tot aan een 4-2 voorsprong in de derde set leek er voor Djokovic niets aan de hand. In de Rod Laver Arena zorgde de schaduw echter voor een geringe duisternis op de baan, waarna werd besloten om de lichten te ontsteken. Met die nieuwe omstandigheden had de 14-voudig grandslamwinnaar moeite. Shapovalov profiteerde optimaal en pakte plotselng vier games op rij. Dat leverde hem verrassend de setwinst op.

Onnodige fouten

In het vierde bedrijf stelde Djokovic orde op zaken en was er van spanning geen sprake meer. Shapovalov stortte in en ’The Djoker’ won met liefst 6-0 (!). „Ik maakte enkele onnodige fouten aan het einde van de derde set en liet Denis terug in de partij komen”, reageerde Djokovic na afloop. Met de keuze om de lichten aan te maken, was hij het absoluut niet eens. „Het was volstrekt onnodig. We hadden nog genoeg daglicht. Ik heb begrepen dat het vanwege de televisiecoverage was. Wat moet ik nog meer zeggen?”

Djokovic veroverde in het verleden liefst zes keer de eindzege bij de Australian Open. Dat deed hij in 2008, 2011, 2012, 2013, 2015 en 2016. De laatste twee edities werden gewonnen door rivaal Roger Federer. Djokovic kan de Zwitser in Melbourne op z’n vroegst in de eindstrijd treffen.

In de strijd om een plek in de kwartfinales moet Djokovic het opnemen tegen de als vijftiende geplaatste Rus Daniil Medvedev, die David Goffin uit België in drie sets uitschakelde.

Zverev

Alexander Zverev drong ook door tot de vierde ronde. De als vierde geplaatste Duitser won eenvoudig in drie sets van de Australiër Alex Bolt: 6-3, 6-3 en 6-2. Het is de eerste keer dat hij de laatste zestien haalt in het grand slam van Melbourne. Zverev moet het in zijn volgende partij opnemen tegen de Canadees Milos Raonic.

De pas 21-jarige Duitser geldt als serieuze kandidaat voor de eindzege. Hij won eind vorig jaar de ATP Finals in Londen. Zijn toernooi verloopt tot dusver volgens plan, ook al moest Zverev in de tweede ronde diep gaan; pas na een vijfsetter van bijna vier uur wist hij de Fransman Jeremy Chardy van zich af te schudden. Bolt, de nummer 155 van de wereld, was een beduidend minder zware opgave.

