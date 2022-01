Noussair Mazraoui mikt op vertrek: ’Ik heb al met andere clubs gesproken’

In Bernabeu was het twijfelachtig of de rechtsback de bal binnenhield en duurde het vijf minuten, voordat de treffer van Dusan Tadic werd goedgekeurd. Tijdens PSV-Ajax (1-2) was hij de matchwinnaar, nadat Daley Blind de bal wel of niet had binnengehouden en de VAR Mazraoui het voordeel van de twijfel gaf. „Ik dacht gelijk aan de wedstrijd in Madrid”, zei de vrolijke doelpuntenmaker na afloop. „Ik vierde de treffer, maar daarna was er de twijfel en vroeg ik aan Daley of de bal uit was geweest. Hij wist het ook niet. In Bernabeu stelde Dusan mij dezelfde vraag.”

Op een vraag over zijn voetbaltoekomst gaf Mazraoui, die gezien het wedstrijdbeeld in Eindhoven van een terechte Ajax-zege sprak, was de verdediger opvallend openhartig. „Ik wil niemand voor de gek houden. Als je een half jaar voor het einde van een aflopend contract nog niet hebt bijgetekend, kan iedereen het zelf wel een beetje invullen. Ja, ik heb met al met een aantal clubs gesproken. En dat mag ook. Nee, verder wil ik daar niks over zeggen.”