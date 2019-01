PSV’er Bergwijn haalt kracht uit familie en boezemvriend Nouri

Het rood-witte armbandje om zijn rechterpols heeft een speciale betekenis voor PSV’er Steven Bergwijn. „Dit bandje heb ik al sinds ik heel klein ben. Alle mannen in de familie hebben hem gekregen.” Ⓒ René Bouwman

Smaakmaker in de Eredivisie, leider in het Voetballer van het Jaar-klassement, international en op de radar van de grootste Europese clubs. De wereld ligt aan de voeten van Steven Bergwijn. Achter de brede glimlach van de hardwerkende aanvaller van PSV schuilt echter ook het verdriet om zijn jeugdvriend Abdelhak Nouri. Het verhaal van een 21-jarige, sociaal betrokken ster in de dop.