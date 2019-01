Rico Verhoeven zinspeelt op kampioensgordel van UFC

„Eén van deze exemplaren wil ik graag aan mijn collectie toevoegen”, reageerde Verhoeven op een officiële Instagram-post van UFC. Binnen Glory is de uitdaging voor de King of Kickboxing langzaamaan ver te zoeken. De 28-jarige Brabander is inmiddels negenvoudig wereldkampioen zwaargewicht.

Eén van de weinige gevechten waar het publiek binnen Glory nog op zit te wachten is de clash tussen Verhoeven en Badr Hari. „Iedereen wil mij tegen hem zien vechten”, stelde hij vorig jaar hierover. „Ik wacht op een datum.” Inmiddels heeft Verhoeven zijn focus deels ook verlegd naar een carrière als filmster in Hollywood. Hij vertolkt dit jaar de hoofdrol in de actiefilm ’The Black Lotus’.

Overigens maakte Verhoeven in 2015 al eens een kortstondig uitstapje richting MMA. Destijds stapte hij de octagon binnen om het tegen Viktor Bogutzki op te nemen. Dat gevecht was overigens niet onder de vlag van UFC, waar Conor McGregor (weliswaar in een andere gewichtsklasse) één van de bekendste namen is.

Bekijk hier de beelden van het eerdere MMA-gevecht van Verhoeven: