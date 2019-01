’Jaap Stam gaat als trainer heel veel succes krijgen’

„Het is goed om hem te zien en leuk ook dat hij terug is in Nederland, bij de club waar hij is begonnen als speler en trainer. Zwolle heeft met hem een heel goede trainer gevonden. Het is goed voor Zwolle, waar ik zelf ook altijd een warm gevoel bij blijf houden na mijn eerste jaren als prof.”

Wanneer de naam Jaap Stam valt, klinkt bij Botteghin één en al bewondering in zijn stem door. Als broekie vanuit Brazilië had hij er net twee seizoenen in het Nederlandse betaald voetbal opzitten bij PEC Zwolle, toen hij met de beginnend (assistent-)trainer Stam te maken kreeg. Het is bijna tien jaar geleden (2009), maar de beelden staan nog op zijn netvlies en de lessen van toen draagt hij nog met zich mee.

Beestachtig

Stam kenden ze in São Paulo, waar Botteghin geboren en opgroeide, ook wel. Die beestachtige verdediger die op het allerhoogste niveau duels uitvocht met Ronaldo, tijdens het WK van 1998. Hij stond ineens voor de groep, bij die kleine eerstedivisionist uit Zwolle waar Botteghin naartoe was gegaan. En dat heeft hij geweten ook. „Hij deed ook vaak mee met kleine partijtjes…”, begint Botteghin te lachen. Hoofdschuddend laat hij merken dat het niveau wat hij zag van de destijds eind-dertiger Stam (46), nog ongekend was.

„Hij was nog steeds heel fanatiek, geweldig om te zien hoe goed hij was. Echt goed nog? Jaaaa, zeker! Man, man… Héél goed. Fysiek ook, terwijl hij al wat ouder was”, zegt de centrale verdediger, die ontboezemt dat het duo Stam-Botteghin heeft bestaan en in Zwolle ballen heeft staan wegkoppen... „Als ik met hem kon spelen, was het nóg leuker. Ik kon toen al heel veel van hem leren. Hij was al echt een trainer, een leider ook.”

Mentor

Een betere mentor dan Stam, met onder meer PSV, Manchester United, Lazio Roma en AC Milan achter zijn naam, had Botteghin zich aan het begin van zijn carrière bijna niet kunnen wensen. „Als hij iets zegt, en vooral als je verdediger bent, dan luister je naar hem”, zegt Botteghin.

„Je hebt heel veel respect natuurlijk. De verdedigende oefeningen van toen herinner ik me nog precies, met verschillende situaties. Wat moet je doen bij een voorzet? Wanneer naar de man of de bal kijken? Hoe moet ik staan? Het op je tenen staan… En kleine details. Allemaal dingen die ik van hem heb geleerd en geprobeerd tot me te nemen.”

Botteghin neemt het vanavond met Feyenoord op tegen PEC Zwolle. De wedstrijd is vanaf 19.45 uur via onze uitgebreide livewidget van minuut tot minuut te volgen.