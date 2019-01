Wielrenner na kopstoot: ’Ik wilde peloton beschermen’

Caleb Ewan wint in de vijfde etappe de massasprint, maar hij wordt later in de uitslag teruggezet. Ⓒ EPA

Caleb Ewan was het na afloop van de vijfde en voorlaatste etappe bij de Tour Down Under absoluut niet eens met de beslissing van jury om hem de ritwinst te ontnemen. De aanvankelijke winnaar werd vanwege het uitdelen van een kopstoot in de uitslag naar een 83e plek (laatste van het sprintende peloton) teruggezet.