Ajax mist vertrokken Wöber nu al als alternatief

Tagliafico is door een knieblessure niet inzetbaar morgen bij de herstart van de competitie in de Johan Cruijff ArenA tegen SC Heerenveen. Normaliter zou Wöber de vervanger zijn van de Argentijnse linksachter, maar nu moet Ten Hag terugvallen op Daley Sinkgraven of aankoop Lisandro Magallan. Maakt de Argentijnse centrumverdediger zijn debuut, dan verhuist Blind naar de linksachterpositie.

„Ik kan ook nog kiezen voor Noussair Mazraoui”, aldus de trainer. „Hij deed het prima op die plek in ons oefenduel tegen Sāo Paulo.”