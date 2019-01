Liverpool legt ’trouw talent’ langer vast

Alexander-Arnold is dit seizoen eerste keus van trainer Jürgen Klopp. De talentvolle verdediger is ook al doorgebroken als international van Engeland. ,,Ik heb geen moment geaarzeld om bij te tekenen. Ik ben er trots op dat deze club vertrouwen in mij heeft en me zo'n mooi contract heeft aangeboden'', aldus Alexander-Arnold, die door een knieblessure de wedstrijd van zaterdag tegen Crystal Palace moet overslaan.

Liverpool is de koploper in de Premier League. Bij de club behoren de Nederlanders Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk tot de grote namen. Onlangs maakte het zestienjarige talent Ki-Jana Hoever in de FA Cup ook zijn debuut voor Liverpool. De jeugdige verdediger uit Nederland kwam toen tegen Wolverhampton Wanderers (1-2 nederlaag) na zes minuten binnen de lijnen voor de geblesseerde Dejan Lovric.