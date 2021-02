Engelse voetbalbond onderzoekt gedrag ’agressieve’ scheidsrechter

Afgelopen dinsdag baarde Drysdale opzien door in het duel tussen Ipswich Town en Northampton Town (0-0) de confrontatie te zoeken met Alan Judge. De speler van Ipswich vroeg om een strafschop nadat hij naar de grond was gegaan, maar Drysdale ging daar niet in mee.

Judge pikte dit niet en zocht de scheidsrechter op die zelf zijn hoofd naar dat van de speler boog. Even stond het tweetal met de koppen tegen elkaar. Voordat de vlam definitief in de pan sloeg wisten spelers de potentiële vechtersbazen van elkaar te scheiden.

Drysdale, in het dagelijks leven sergeant bij de Engelse luchtmacht, heeft inmiddels zijn excuses aangeboden voor zijn gedrag. „Ik had mezelf niet onder controle. Ik begrijp volledig dat het belangrijk is dat ik mijn zelfbeheersing niet mag verliezen en dat ik spelers altijd op een professionele manier moet bejegenen”, liet hij weten.

