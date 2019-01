Video - Braziliaanse jeugdspeler getroffen door bliksem

Henrique, een verdediger van Agua Santa, werd tijdens de wedstrijd tegen Atlético Mineiro vlak voor affluiten getroffen door de bliksem. De jonge speler ontsnapte wonderbaarlijk genoeg aan ernstige verwondingen.

De wedstrijd zat er bijna op, want de blessuretijd van de tweede helft was al ingegaan. Geen moment te vroeg, want op dat moment onweerde het hevig boven São Paulo. Maar plots ging het faliekant mis bij de bezoekende ploeg. Verdediger Henrique werd door de bliksemflits geraakt. Wonderbaarlijk genoeg liep de jongeling zelf meteen naar de zijlijn, om zich daar vervolgens in de dug-out languit op de grond te vallen. Een ambulance was snel ter plekke: Henrique stapte nog zelf in en werd afgevoerd. Uiteindelijk bleek hij geen letsel over te houden aan het vreemde ongeval.