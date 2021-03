Frank de Boer moest paspoort inleveren in Qatar

Bondscoach Frank de Boer zag in zijn tijd in Qatar met eigen ogen enkele dubieuze omstandigheden. Ⓒ ANP/HH

ZEIST - Oranje slaat woensdagavond om zes uur Nederlandse tijd op het veld de weg in naar het WK in Qatar in het najaar van 2022. De eerste tussenstop is in Istanbul, waar Turkije wacht.