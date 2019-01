Roubaix-droom Tafi (52) onzeker

Enig probleem: de Italiaan heeft nog geen ploeg gevonden die hem een startplek wil geven. „Maar in de eerste week van februari wil ik duidelijkheid hebben.”

„Dit is geen grap, maar een echt doel. Ik train er even hard voor, net als in mijn profjaren”, zegt hij. „Ik hoop aan de start te verschijnen.”

Daarvoor moet Tafi nog wel rekenen op een ploeg die hem alleen voor die wedstrijd in zijn team wil opnemen. De Italiaan had naar verluidt gesprekken met enkele ploegen, maar voorlopig heeft nog niemand plek voor hem. „Ik kan er nog niets over zeggen. Maar in de eerste week van februari wil ik duidelijkheid hebben.”