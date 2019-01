Oranje Leeuwinnen met moeite langs Zuid-Afrika

De Europees kampioen versloeg het gastland in het Green Point-stadion van Kaapstad, waar het Nederlands elftal op het WK 2010 won van Kameroen en Uruguay, met 2-1. Sherida Spitse speelde haar 156e interland en evenaarde daarmee Annemieke Kiesel-Griffioen als recordinternational van de ’Leeuwinnen’.

De 28-jarige Friezin, die in 2006 debuteerde in de nationale ploeg, luisterde het voor haar bijzondere duel al in de tweede minuut op met de openingstreffer. Spitse zag haar schot vanaf de rand van het zestienmetergebied via de onderkant van de lat over de lijn gaan (0-1). Vivianne Miedema verdubbelde de voorsprong in de 19e minuut met een droge schuiver, ook vanaf de rand van de zestien. De spits van Arsenal vierde haar 54e doelpunt in de nationale ploeg, nog vijf minder dan recordhoudster Manon Melis.

Zuid-Afrika kwam in de 33e minuut terug na een mislukte terugspeelbal van verdedigster Danique Kerkdijk, die net als debutante Inessa Kaagman en Jill Roord een kans kreeg in de basis. Thembi Kgatlana profiteerde door keepster Sari van Veenendaal te omspelen en de 1-2 binnen te schieten. In de tweede helft ontsnapte Oranje aan de gelijkmaker. Zuid-Afrika, dat komende zomer in Frankrijk debuteert op het WK, kreeg via Jermaine Seoposenwe een grote kans. Haar schot was echter te zwak, waardoor Van Veenendaal redding kon brengen.

Oranje kon het trainingskamp van een week in Zuid-Afrika daardoor toch afsluiten met een zege. De voetbalsters werken de komende maanden toe naar hun tweede WK. Ze doen eind maart mee aan het toernooi om de Algarve Cup in Portugal.