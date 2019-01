Porte blij met Nederlandse bodyguard in Tour de France

Koen de Kort aan de start in de Tour Down Under. De 33-jarige coureur voelt zich vereerd met de woorden van zijn kopman Richie Porte. Ⓒ Leon de Kort

ADELAIDE - Hij is sinds de eindzege van landgenoot Cadel Evans in 2011 dé Australische hoop op nieuw Tour-succes. Op zijn vijfde plaats in 2016 zou nog veel meer moois volgen, maar Richie Porte zag zijn kansen door zware valpartijen in de twee volgende edities vervliegen. In de Santos Tour Down Under wijst de 33-jarige coureur Koen de Kort aan als de man die hem in juli veilig naar het Tour-podium in Parijs moet sturen.