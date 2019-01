Valse start voor Bosz

De nieuwe ploeg van de Nederlandse trainer moest in de eigen BayArena met 1-0 buigen voor Borussia Mönchengladbach. Alassane Pléa maakte in de 37e minuut het enige doelpunt in Leverkusen.

Bosz werd vlak voor de kerstdagen aangesteld als opvolger van de ontslagen Heiko Herrlich, onder wiens leiding de talentvolle ploeg wisselvallig presteerde. De 55-jarige Apeldoorner heeft de opdracht gekregen om Leverkusen naar Europees voetbal te leiden. De ploeg van Bosz creëerde tegen Borussia Mönchengladbach, de nummer drie van de Bundesliga, heel wat kansen. Leverkusen wist de uitblinkende keeper Yann Sommer echter maar niet te passeren.