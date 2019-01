Video - Koeman getuige van wangedrag in Spakenburg

Want zowel de bondscoach als ’de Kromme’ waren aanwezig op sportpark De Westmaat en zagen wangedrag van de bovenste plank in de Spakenburgse derby.

De Harder besloot - na een korte woordenwisseling met een Spakenburg-speler - een oliedomme kopstoot uit te delen. Daar stond uiteraard maar één straf op: een rode kaart. Dat was niet voor het eerst voor hem in de derby; ook in 2013 pakte hij rood.

Voor de einduitslag maakte het echter niet veel uit, want beide teams wisten niet meer te scoren. De wedstrijd eindigde zodoende voor 7500 man in 1-1.